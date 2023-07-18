Ehliyet sınavı öncesi kopya düzeneğini test ederken yakalandılar

Tekirdağ'da ehliyet sınavına girecek C.B. ile ona kopya vermeye hazırlanan arkadaşı S.A., sınav öncesi tarlada kopya düzeneğini test ederlerken polisin dikkati sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan S.A., ifadesinde C.B.'ye 3 bin lira karşılığında kopya vermek için anlaştıklarını itiraf etti. 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Ehliyet sınavı öncesi kopya düzeneğini test ederken yakalandılar

Süleymanpaşa ilçesinde dün polis ekipleri, Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan ehliyet sınavı öncesi 2 kişinin sınavın yapılacağı binaya yakın bir tarlada olduğunu gördü. Şüphe üzerine ekipler, bu kişilerin yanına gitti. Ancak polisi gören şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden S.A. yakalandı. S.A.'nın üzerinde yapılan aramada 3 mikro kamera, 4 USB kablosu, 3 mikro kulaklık, 2 ses sağlayıcı cihaz, 2 taşınabilir kablosuz internet cihazı, 1 powerbank, 2 mikrofon yerleştirme aparatı cımbız, 2 cep telefonu ve 1 düzenek saklamaya yarayan kılıf ele geçirildi. Ekiplerin peşine düştüğü diğer şüpheli C.B., de kısa süre sonra yakalandı.

Gözaltına alınıp emniyete getirilen şüphelilerden S.A., ifadesinde ehliyet sınavına girecek olan C.B.'ye kopya vermek için bu düzeneği hazırladığını söyledi.

TEST AŞAMASINDA YAKALANDILAR

Şüphelilerden S.A., kursiyer olan diğer şüpheli C.B.'ye 3 bin lira karşılığında kopya vereceğini ve düzeneği çalışıp çalışmadığını sınav öncesi test ettiklerini belirtti. S.A., "C.B., Halk Eğitim Merkezi'nde ehliyet almak için yapılacak e-sınav'a (elektronik sınav) katılacaktı. Ben de bunun için hazırladığım düzenekle kendisine kopya verecektim. Boş arazide cihazı test ediyorduk. C.B. ile 3 bin lira karşılığında anlaştık" dedi.

S.A. ve C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

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