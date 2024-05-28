Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı

Kaynak: İHA
Ehliyet sınavına düzenekle giren kadın polislerden kaçamadı

Samsun'da ehliyet sınavına düzenek ile girmeye çalışan kadın ile soruları düzenek yardımıyla cevaplayacak olan 2 kişi polisler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesindeki bir lisede yapılan sürücü belgesi sınavına üzerine gizlediği kopya düzeneği ile girmeye çalışan G.K isimli kadın ile düzenek aracılığı ile soruların yanıtlarını verecek olan T.A. ve M.T. adlı kadınlar polislerin dikkati sonucu olay yerinde yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan 3 kadın, olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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İfadeleri alınan kadınlar daha sonra serbest bırakıldı.

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