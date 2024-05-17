Ehliyet sınavında kameralı kopyaya suçüstü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ehliyet sınavında kameralı kopyaya suçüstü
Kars’ta ehliyet sınavında kopya çekileceği ihbarını alan polis okul çevresinde gerekli önlemleri aldı. Sınava giren kişi ile okul dışından kameralı düzenekle kopya veren şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği ihbarını aldı. Polis ekipleri ihbarcının söylediği okulun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sınavın başlamasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran polisler, okul dışından sınava giren kişiye kopya veren 46 yaşındaki T.B.'yi ardından da koyla alan 30 yaşındaki M.D.'yi suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri üst araması yapılan kişilerin üzerinde kopya çekiminde kullanılan kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

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