Ehliyet sınavında kameralı kopyaya suçüstü

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulda ehliyet sınavı sırasında kopya çekileceği ihbarını aldı. Polis ekipleri ihbarcının söylediği okulun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Sınavın başlamasıyla araştırmalarını yoğunlaştıran polisler, okul dışından sınava giren kişiye kopya veren 46 yaşındaki T.B.'yi ardından da koyla alan 30 yaşındaki M.D.'yi suçüstü yakaladı.
Polis ekipleri üst araması yapılan kişilerin üzerinde kopya çekiminde kullanılan kamera, kulaklık, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.