Ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kağızman'da yapılacak olan e-sınav merkezinde sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar kullanılarak usulsüzlük yapılacağı yönünde bir ihbar alındı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi ve kopya çekmek için düzenek hazırlayan Ö.E. (34) ile sınava giren E.G. (39) ve M.N.K'yi (36) yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde gerçekleştirilen aramada 3 kamera, 3 kulaklık, mikrofon ve 2 ses aktarım cihazı ile 1 modeme el koyuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.