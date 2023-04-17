Ehliyet sınavında kopya düzeneği kullanan 4 kişi yakalandı

Denizli’de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü sınavında başarı sağlamak için kopya düzeneği hazırlayan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerine yerleştirdikleri kamera ve kulaklık vasıtasıyla sınav salonu dışında bulunan şüphelilerle sınavda kopya çekmek isteyen 4 kişi hakkında “6114 Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri ” kanuna aykırı davranmaktan adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinden, “4 adet kablosuz ağ, kulaklık, aksesuar, 6 adet sim kart, 5 adet cep telefonu, 2 adet kamera düzeneği, ele geçirildi. (İHA)