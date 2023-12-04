Ehliyet sınavını 60’ıncı girişinde geçti

Birmingham yakınlarındaki Redditch'teki bir test merkezinde sınavı geçebilmek için 1380 sterlin ve yaklaşık 60 saat harcayan sürücü, İngiltere'de bu alanda rekor kırdı.

Sürücü ve Araç Standartları Ajansı'nın (DVSA) rakamları, 2023'ün ilk yarısında sınava giren sürücü adaylarını kapsıyor. Her bir teori sınavının maliyeti 23 sterlin ve yaklaşık bir saat sürüyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın rakamlarının rakamlarına göre, teori sınavlarını geçme oranının 2022-2023'te, 2007-2008'e nazaran %65'ten %44'e düştü. İngiltere’de sürücü adaylarının uygulamalı direksiyon sınavına kaydolmadan önce teori sınavını geçmeleri gerekiyor.