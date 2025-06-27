Ehliyetine el konulacağını öğrenince bakın ne yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ehliyetine el konulacağını öğrenince bakın ne yaptı

Bursa polisi, alkollü sürücülere yönelik yaptığı denetime takılan bir sürücü 2 yıl ehliyetine alıkonulacağını duyunca bakın ne yaptı.

Bursa'da alkol denetimi yapan trafik polislerine bir promille ehliyetini kaptıran alkollü sürücü kendisine kızıp "Allah benim belamı versin" diyerek bela okudu.

0.51 bir promille ehliyetini kaptırdığını öğrenince büyük bir pişmanlık yaşayan Yakup G. "Yapma be abi, arabayı deneyecektim Allah belamı versin benim" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında alkol uygulamaları yaparak trafik canavarlarının önünü kesmeye çalışıyor. Dün gece saat 01.30 - 03.30 sularında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 16 AND plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Kendisine alkolmetre üfletilen Yakup G. 0.51 promil alkollü çıktı.

"ARABAYI DENEYECEKTİM, ALLAH BELAMI VERSİN"

Sadece 0.01 promil ile ehliyetini kaptırdığını öğrenen Yakup G., büyük bir pişmanlık yaşadı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacağını öğrenince de "Abi arabayı deneyecektim, Allah belamı versin benim" diye kendine kızdı. Bir gazetecinin "1 promil ile ehliyetini kaptırdın şimdi ne yapacaksın" sorusuna ise, "Yapma be kardeşim, arabayı denemeye çıkmıştım o arada bir tane içtim Allah benim belamı versin" diyerek cevap verdi.

Beş yıl içerisinde 2. kez alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen Yakup G.'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. Alkollü sürücüye 11 bin 622 lira para cezası kesilirken, kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

(Özel) Bir promille ehliyeti kaptırınca kendine böyle bela okudu....

(Özel) Bir promille ehliyeti kaptırınca kendine böyle bela okudu....

(Özel) Bir promille ehliyeti kaptırınca kendine böyle bela okudu....

(Özel) Bir promille ehliyeti kaptırınca kendine böyle bela okudu....

(Özel) Bir promille ehliyeti kaptırınca kendine böyle bela okudu....

(Özel) Bir promille ehliyeti kaptırınca kendine böyle bela okudu....

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