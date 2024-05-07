Ehliyetsiz genç babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz genç babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı
Tekirdağ Çorlu’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, babasından izinsiz aldığı arabayla kaza yaptı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Celal Atik Sokak üzeri Aysel/Abdullah Öğücü Ortaokulu mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ö.T.K. (17) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Ehliyetsiz olan 17 yaşındaki sürücü Ö.T.K., kazada yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

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