Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları son bulmuyor. Ehliyetsiz sürücü G.Y.’nin kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen Ekrem Keşap (82) idaresindeki kamyonet birbirine girdi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki G.Y.’nin babası Bilal Yüksel’in (51) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan G.Y. ve Ekrem Keşap ise ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri sık sık can ve mal güvenliklerini koruyabilmeleri için trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarıyor.