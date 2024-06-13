Ehliyetsiz sürücü motosikletle kaza yaptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi istikametine seyreden İ.A.'nın (14) kullandığı 59 AFE 149 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken, İ.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Z.S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı belirtildi.