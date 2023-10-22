Ehliyetsiz sürücü önce kaza yaptı sonra on binlerce lira ceza yedi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle seyir halinde olan sürücü, yol üzerinde biriken suda motosikletinin hakimiyetini kaybedip kaza yaptı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü, 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 10 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İHA
Ehliyetsiz sürücü önce kaza yaptı sonra on binlerce lira ceza yedi


Kaza, saat 12.30 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Toptancı Hali istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 07 UH 490 plakalı motosiklet sürücüsü Selahattin G. , yol üzerinde biriken suya girince motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, devrilerek sürüklendi.

Kazada, asfalt zemine savrulan motosiklet sürücüsü Selahattin G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolda biriken suyun, cadde üzerindeki bir iş yerinin yıkanmasından dolayı kaynaklandığı ileri sürüldü.
Öte yandan, yaralanan ehliyetsiz sürücüye trafik ekiplerince toplamda 10 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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