Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı

Kaynak: İHA
Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı
Balıkesir’de polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Atatürk Bulvarı’nda polis ile bir sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

Olaya göre, özel bir şirkete ait 10 AFC 147 plakalı aracı kullanan sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Paniğe kapılan sürücü önce geri geri gitmeye çalıştı ardından park halindeki başka bir araca çarptı.

Kaza sonrası her iki araçta da büyük maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Yapılan inceleme sonucu sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Aynı zamanda alkol kontrolü de yapan ekipler, sürücünün alkolsüz olduğunu belirlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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