Ehliyette yeni dönem. Bu sınırı geçenler şoförlüğe veda edecek

Ehliyete getirilen düzenlemenin temel amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin trafikte oluşturabileceği riskleri en aza indirmek.

Türkiye genelinde yapılan yeni bir düzenleme ile artık belirli bir yaş sınırını aşan sürücüler, ehliyet sahibi olsalar bile araç kullanamayacaklar.

Bu değişiklik, 81 ilde uygulanacak olup, sürücü profiline önemli bir dönüşüm getirecek. Özellikle yaşı ilerlemiş sürücüler bu düzenlemeden doğrudan etkilenecekler.

Yasal düzenlemenin ayrıntıları hem sürücüler hem de kamuoyu tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor, zira bu düzenleme trafik güvenliğine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper, bir okurunun ehliyet yaş sınırı konusundaki sorusuna ayrıntılı bir yanıt verdi. Heper, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemelere atıfta bulunarak, ticari taşıma faaliyetlerinde çalışacak şoförlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Ayrıca, büyük otobüs şoförleri için belirlenen yaş sınırlarına dikkat çeken Heper, bu şoförlerin en az 26 yaşında olmaları gerektiğini, ancak 66 yaşını aştıklarında bu görevde çalışmaya devam edemeyeceklerini vurguladı.