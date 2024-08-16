Ehliyette yeni dönem. Bu sınırı geçenler şoförlüğe veda edecek

Kaynak: Posta
Ehliyette yeni dönem. Bu sınırı geçenler şoförlüğe veda edecek

Türkiye'de ehliyet yaş sınırı ile ilgili yapılan yeni düzenlemeyle, belirli bir yaşın üzerinde olan sürücüler artık araç kullanamayacak.

Ehliyete getirilen düzenlemenin temel amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin trafikte oluşturabileceği riskleri en aza indirmek.

Türkiye genelinde yapılan yeni bir düzenleme ile artık belirli bir yaş sınırını aşan sürücüler, ehliyet sahibi olsalar bile araç kullanamayacaklar.

ehliyet.jpg

Bu değişiklik, 81 ilde uygulanacak olup, sürücü profiline önemli bir dönüşüm getirecek. Özellikle yaşı ilerlemiş sürücüler bu düzenlemeden doğrudan etkilenecekler.

Yasal düzenlemenin ayrıntıları hem sürücüler hem de kamuoyu tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor, zira bu düzenleme trafik güvenliğine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

ehliyet3.jpg

Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper, bir okurunun ehliyet yaş sınırı konusundaki sorusuna ayrıntılı bir yanıt verdi. Heper, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemelere atıfta bulunarak, ticari taşıma faaliyetlerinde çalışacak şoförlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

ehliyet5.webp

Ayrıca, büyük otobüs şoförleri için belirlenen yaş sınırlarına dikkat çeken Heper, bu şoförlerin en az 26 yaşında olmaları gerektiğini, ancak 66 yaşını aştıklarında bu görevde çalışmaya devam edemeyeceklerini vurguladı.

ehliyet7.webp

İlgili Haberler
Tarhana çorbasının lezzetini 5'e katlıyor! Tencereye biraz ekleyen tadına doyamıyor
Selçuk Geçer çıtayı yükseltti. Dolar kurunun göreceği yeni rakamı açıkladı
Otomobil ve konutta yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı duyurdu
Yeni emekli olacaklar dikkat! Prim günü fark etmeden herkes bu rakamı alacak
Zamlı ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Hemen kontrol edin!
Son Haberler
BayWa için kurtarma paketi devrede Ekonomi
BayWa için kurtarma paketi devrede
Althan Projesi ertelendi Dünya
Althan Projesi ertelendi
Tarhana çorbasının lezzetini 5'e katlıyor! Tencereye biraz ekleyen tadına doyamıyor Keşfet
Tarhana çorbasının lezzetini 5'e katlıyor! Tencereye biraz ekleyen tadına doyamıyor
Birmingham City, Simone Magill'i kadrosuna kattı Spor
Birmingham City, Simone Magill'i kadrosuna kattı
Mille Gejl'in yeni takımı belli oldu Spor
Mille Gejl'in yeni takımı belli oldu
Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ı yalanlandı: Soruşturma başlatıldı Gündem
Adalet Bakanlığı, Ümit Özdağ'ı yalanlandı: Soruşturma başlatıldı
Harkiv Kapuzu. Ukrayna'nın gizli silahı Dünya
Harkiv Kapuzu. Ukrayna'nın gizli silahı