Eintracht Frankfurt çeyrek finalde

Eintracht Frankfurt, DFB-Pokal çeyrek finaline yükseldi. 75 dakikalık bir eksik oynamaya rağmen, SGE Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 (1-0) yenerek bu başarıyı elde etti. Maçın yıldızı, 70. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Omar Marmoush oldu. Önceki eşitliği sağlayan gol ise Fohlen savunmacısı Ko Itakura'dan geldi. Frankfurt'un Arthur Theate, 15. dakikada eline çarpan top nedeniyle erken bir kırmızı kart gördü.

Omar Marmoush, Frankfurt'un zorlu mücadeledeki soğukkanlı jokeri olarak ön plana çıktı. Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Gerardo Seoane, 46. doğum gününde bir kez daha takımının kötü günlerinden birine tanıklık etti. Theate'nin kırmızı kart görmesi, son üç günde yaşadığı ikinci ceza oldu ve takımını zor bir duruma soktu.

Frankfurt, maçı geride olmasına rağmen etkili kontra ataklarıyla sürdürdü. Hugo Ekitike'nin 45+2. dakikada attığı gol, Gladbach için sürpriz oldu. İkinci yarıda Ko Itakura'nın 47. dakikada attığı gol ile eşitliği sağladı, ancak Marmoush’un 70. dakikada attığı gol, ev sahibi takımın galibiyetine zemin hazırladı.

Gladbach, maçın başından itibaren baskılı bir oyun sergiledi, ancak Frankfurt, Ekitike'nin golü sonrası oyunun kontrolünü eline aldı. Maçın ilerleyen dakikalarında Marmoush'un oyuna girmesiyle birlikte Frankfurt'un kontrataktaki etkisi arttı ve böylelikle önemli bir zafer elde edildi.