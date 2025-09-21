Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'a astronomik fiyat etiketi!

Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt milli oyuncu Can Uzun için astronomik bir bonservis bedeli belirledi.

CAN UZUN'DAN 5 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Bu sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol, 3 asistlik harika bir form grafiği yakalayan 19 yaşındaki genç yetenek şimdiden adından söz ettiriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GOLÜNÜ GALATASARAY'A ATTI

Galatasaray'a karşı kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan Can Uzun Avrupa'da dev kulüplerin dikkatlerini üzerine çekti.

FRANKFURT 80 MİLYON EURO FİYAT ETİKETİ BELİRLEDİ

Bild'in haberine göre; Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un bonservis bedelini 80 milyon Euro olarak belirledi.

Can Uzun geçtiğimiz yaz Nürnberg'den E.Frankfurt'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

İKİ YILDIZDAN 170 MİLYON EURO GELİR

Son dönemde yaptığı yüksek bonservisli satışlarla dikkat çeken Eintracht Frankfurt, Ekitike'yi 95 milyon Euro'ya Liverpool'a, Omar Marmoush'u 75 milyon Euro'ya Manchester City'e satarak önemli bir gelir elde etmişti.