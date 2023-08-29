Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksidinin ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Ek MTV'nin ödeme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksitinin Ödeme süresi 06 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacağı aktarıldı.

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