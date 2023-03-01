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Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti

Adana'da öğle saatlerinde yol kenarında başlarından vurulmuş halde bulunan bir kadın ve bir erkek emniyet güçleri harekete geçirdi. Erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 05:22
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Ekipler harekete geçti. Yol kenarında korkunç olay

Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
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Adana'da öğle saatlerinde yol kenarında başlarından vurulmuş halde bulunan bir kadın ve bir erkek, emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde saat 16.00’da meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz yatan 2 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Abdülsamet Kocaman olduğu öğrenilen kişinin başından vurularak öldürüldüğünü Zülfiye D.’nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti.

BAŞINDAN VURULDU

Zülfiye D., olay yerindeki ilk müdahanin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Kocaman’ın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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