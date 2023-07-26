EKK toplantısı bitti: OVP ile yapısal reform politikaları değiştirilecek

Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirildiği, yapısal reform politikalarında değişiklik olacağı belirtildi.

EKK toplantısı bitti: OVP ile yapısal reform politikaları değiştirilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısndan sonra yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) ile yapısal reform politikalarında değişiklik olacağı belirtildi. Açıklamada, “Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır” ifadesine yer verildi. OVP’nin ilgili taraflarla istişare içinde hazırlanacağı belirtilirken, öngörülebilirliği ve yatırım ortamına katkı sağlayacak bir OVP olmasının beklendiği kaydedildi.

STOKÇULUK

EKK sonrası yapılan açıklamada otomotiv ve gıda sektörüne vurgu yapılarak bu sektörlerde stokçuluk olduğu belirtildi. Açıklamada, “Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir” denildi.
Yürütülen maliye politikasının, mali disiplini esas alan maliye politikası, kamu tasarrufu ile mali alan oluşturulması ve bunun vatandaşların refahı için kullanılacağı bir çerçevede olduğu vurgulanırken, deprem hariç bütçe açığının AB standartlarında tutacak yaklaşım benimsendiği belirtildi. Maastrich kriterleri bütçe açığını GSYH’nin yüzde 3’ü ile sınırlıyor. Açıklamada, depremin 104 milyar dolarlık ilave yük getirdiği belirtilirken, deprem harcamalarının kendi içinde önceliklendirileceği kaydedildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı toplantıda enflasyonun tek haneye indirilmesinin temel hedef olduğu belirtildi. Fiyat ve finansal istikrar için Merkez Bankası yetkisi dışındaki alanlarda adımlar atılacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapılmış, Kur Korumalı Mevduat konusunda gelişmeler değerlendirilmiştir. Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek, nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecektir.”

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