Ekmeğe sessiz sedasız zam. Fırına giden vatandaş şok geçirdi

Enflasyon ve ekonomik kriz gıda fiyatlarını da vurdu. Asgari ücrete ara zam gelmemesiyle her geçen gün parası eriyen vatandaşa bir darbe de ekmek fiyatlarından geldi.

EKMEK 12,5 TL OLDU

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunan bir fırında dün 10 TL’den satılan ekmek fiyatları bu sabah 12,5 TL’den satışa çıkarıldı. Sabah ekmek almak için evinden çıkan vatandaşlar artan ekmek fiyatı karşısında isyan etti.

EN SON MAYIS AYINDA ZAM GELMİŞTİ

İTO mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye yükselmişti. Böylece ekmeğe 4 ay sonra yüzde 25 oranında zam gelmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası tarafından alınan karar sonrası 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseldiği açıklandı. Zamlı fiyatlar 21 Eylül tarhinden itibaren uygulanmaya başladı.