Ekmek arası uyuşturucu servisi! Savunması şoke etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Adana’da polis sokak satıcılarına yönelik düzenlediği baskında bir motosikletli şahsı durdurdu. Motosikletin sepetinde poşet içerisinde ekmek arasına zula edilmiş uyuşturucu hap ele geçirdi. Çalışmasını genişleten polis, zanlının evinde yaptığı aramada 1675 adet uyuşturucu hap buldu. Zanlının poliste verdiği ifadesi şoke etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı sokak çalışmasında durumundan şüphelendiği M. K.'nin (26) kullandığı motosikleti durdurdu.

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M. K.'nin poşetinde bulunan ekmeğin içerisine zulalanmış vaziyette 972 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik polisleri bunun üzerine arama kararı alarak şüphelinin evine de girdi. Evde yapılan aramada yataktaki yastığın altında 703 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait toplamda 1675 uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan M. K.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, hapları ağrısı kesici sanıyordum, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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