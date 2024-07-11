Ekmek teknesinde öldürüldü

Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak’ta kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile Ü.B ve F.B. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar araya girenler tarafından sonlandırıldı.

Bir süre sonra İbrahim Aslan’ın iş yerine gelen Ü.B. ve F.B. silahla ateş açtı. İş yerinin önünde duran İbrahim Aslan, kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Saldırganlar geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan hayata döndürülemedi.

Olay yerinden kaçan iki şüpheli ise Küpeli Sokak’ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.