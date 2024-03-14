Ekmek ve simit fiyatlarında yeni dönem: Bakanlıktan 'olumlu' görüş alınacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre fiyatlar, il genelinde oluşturulacak komisyonca değerlendirilecek.

Bu komisyon, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilgili belediye, ticaret ve sanayi odası ya da ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşacak.

Ekmek ve simit fiyatlarını belirlemek içim bu komisyonun değerlendirmesinden sonra Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşü alınacak.

Ancak, Bakanlığın olumsuz görüş bildirilmesi halinde ise Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile yeniden Bakanlığın görüşüne sunacak.

Karar, görüşün alınmasından sonra onaylanacak.