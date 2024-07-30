Ekmekle simidin fiyatı aynı oldu

Samsun'da 2023 yılının Ağustos ayında 5 TL’den 7,5 TL’ye yükseltilen simitte 27 Temmuz itibarıyla zamlandı.

Yürürlüğe giren kararla birlikte 85 gram olan simidin gramajı 80 grama düşürüldü, fiyatı da 7,5 liradan 10 TL’ye yükseltildi.

Simidin yeni fiyatından hem satıcılar hem de alıcılar memnun olmazken, simidin ekmekle aynı fiyat olması da eleştirilere neden oldu.

"SİMİTÇİ OLARAK BU ZAMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Yıllardır simit satarak geçimini sağlayan esnaf Erkan Altun, “Simit satışlarımızda durgunluk yaşanıyor. Ekmek ile simit aynı fiyat oldu. Vatandaş da bunu ifade ediyor. Ben simitçi olarak bu zamdan memnun değilim. Satışlar çok düştü. Bizce fiyatlar düşürülmeli. Ekmeğe zam gelmedi ki simide zam gelsin. Vatandaşa yazık. Bazı fırınlarda 7,5 liraya bile ekmek satılıyor. Bu durumda simide zam yapılması iyi olmadı” diye konuştu.

Yeni tarifeden simit alan vatandaşlar ise simit fiyatlarının 250 gram somun ekmek ile aynı seviyeye geldiğini, uygulanan zamlı tarifenin anlamsız olduğunu ve simide yapılan zammın geri çekilmesi gerektiğini söylediler.