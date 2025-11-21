Prof. Dr. Ersan Şen, Ekol TV’yi kurma kararı aldı. Fakat kanal yayın hayatına geçemeden Şen, yönetimden ayrıldı. Kanalı daha sonra Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov aldı. Kanal 2024’te kuruldu. Ocak 2024'te yayına başlayan Ekol TV'nin spor servisinin içerikleri Ekol Sports logosu altında yayınlanıyordu. Temmuz 2025'te Ekol Sports TV kanaldan ayrıldı ve uydudan test yayınlarına başladı. Ekol Sports TV, 8 Ağustos'ta yayına başladı.

Palmali Grup adlı şirketinde çok sayıda gemisi olan Mansimov, 15 Temmuz 2020’de “FETÖ üyeliği” iddiasıyla tutuklanmış, 1 yıla yakın cezaevinde kalmıştı. Mansimov 5 yıl hapis cezası aldıktan sonra tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti. Ev hapsine alınan Mansimov’a yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti. Son dönemde Palmali Holding’in gemilerinde işçilerin maaş alamadığına dair haberler basında yer aldı.

İşadamı Mübariz Mansimov’un kanaldan desteğini çekmesiyle birlikte Ekol TV küçülme kararı aldı. Kanalın Ankara ofisi kapatıldı, toplam 300 gazeteci işsiz kaldı. Bunun ardından sıra Ekol Spor kanalına geldi. Gazeteci Osman Altunterim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanalın kapatıldığını belirterek "Ekol Sports spor medyasına gerçek anlamda değer katan bir kanaldı. Emek veren tüm arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yazık oldu" dedi.

Kanalın kapatılmasıyla birçok emekçi işsiz kalacak. Ekol Spor'un spiker kadrosunda Onur Yıldız, Ceyla Büyükuzun, Merve Toy, Sinem Ökten, Rezzan Yetiş Yönetçi, Berna Kahraman, Batuhan Engin, Ersel Hoşkara, Dilara Tekin, Elif Küçük ve Sinem Kılıç yer alıyordu. Kanalın yorumcu ekibi ise şöyleydi: Erman Toroğlu, Ümit Karan, Emre Bol, Ali Ece, Evren Turhan, Yusuf Kenan Çalık, Serdar Sarıdağ, Ilgaz Çınar, Emir Ateşdağlı, Serdar Akkoyun ve Serkan Balcı.