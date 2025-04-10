Ekonomi yazarından dikkat çeken Mahir Polat yorumu! 'Olası bir ölümün...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik 'Terör' soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan ve sağlık sorunları artan Mahir Polat, cezaevinden hastaneye sevk edilmiş ve anjiyo olmuştu. Yeniden cezaevine götürülen Polat'ın şikayetlerinin devam etmesi üzerine tahliyesi talep edilmişti. Mahir Polat ile ilgili verilen karar ile ilgili Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mahir Polat’a ev hapsi kararı verildi.

Aslında onun sağlığı umurlarında değildi;

Tek korkuları, olası bir ölümün yaratacağı tepkilerdi! — Murat Muratoglu (@MuratMuratoglux) April 9, 2025

Muratoğlu paylaşımında "Mahir Polat’a ev hapsi kararı verildi. Aslında onun sağlığı umurlarında değildi; Tek korkuları, olası bir ölümün yaratacağı tepkilerdi!" dedi.