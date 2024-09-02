Ekonomide büyüme rakamları ortaya çıktı

TÜİK, 2024 yılı 2. Çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, ikinci çeyrekte ekonomi yüzde 2,5 büyüdü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Uzmanlar Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyordu.

BÜYÜMEDE SERT FREN

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

Faiz artışlarının ve parasal sıkılaşma büyüme ivmesinin yavaşlamasına neden oldu.

Enflasyonla mücadele adı altında uygulamaya konulan faiz artışları krediye ulaşımı engellerken bu durum harcamaların ve üretimin yavaşlamasına sebep oluyor. Büyüme ivmesinin yavaşlaması işsizlik artışı, krediye erişimin zorlaşması, konkordato artışları ve üretimin düşmesi ile birlikte ele alınıyor.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE DARALMA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, hizmetler yüzde 2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 1,8 azaldı.

ÇEYREKLİK BAZDA DÜŞÜK PERFORMANS

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 308 milyar 158 milyon olarak gerçekleşti.