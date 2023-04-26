Ekonomide çizilen pembe tabloyu dağıtan pembe dosyalar

Enflasyon artıyor, geçim sıkıntısına düşenler krediye ya da kredi kartına dayanıyor. Hal böyle olunca da sonuç belli. İcra dosyaları artıyor. Bankalararası Kart Merkezi Mart 2023 verilerini açıkladı. Türkiye'de gün geçtikçe artan geçim sıkıntısı nedeniyle icra dosyaları kabarıyor. Bankalar İki ayda 257 bin kişi icralık oldu...

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Mart 2023 verilerini açıkladı. Buna göre, mart sonunda Türkiye’de 104,1 milyon adet kredi kartı, 174,4 milyon adet banka kartı ve 75,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Toplam kart sayısı ise 354,4 milyon adede, temassız ödeme adedi de Mart ayında, 662 milyon adede ulaştı.

YÜZDE 114'LÜK ARTIŞ

Verilere göre; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile martta yapılan toplam ödeme tutarı 523 milyar TL oldu. Ödemelerde 416,8 milyar TL’si kredi kartı; 97,9 milyar TL’sinde banka kartı; 8,5 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 114, banka kartı ile ödemelerde yüzde 132 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 113 olarak gerçekleşti.

BORÇ, 1 TRİLYON 896 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

BDDK ve BKM'nin mart sonu verilerine göre, vatandaşların bankalara olan borcu 1 trilyon 896 milyar liraya kadar çıktı. Banka borçlarında yılbaşından bu yana ise 322 milyar liralık artış yaşandı.

Borçların 1 trilyon 310 milyar lirası bireysel krediler, 585 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor.

Bu yılın ilk iki ayında 141 bin 802 kişi bireysel kredi borcunu, 115 bin 485 yurttaş ise kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı.

Bankalar tarafından önceki 5 yıllık dönemde icraya verildikleri halde borçları devam edenlerin sayısı 3 milyon 865 bin 446 kişiye yükseldi.