Ekonomide izah et dönemi. Gelirinden fazla harcaması olan yandı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli önemli konularda hazırladığı yeni vergi paketini Meclis'e sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni paket, kira gelirlerinden IBAN kullanımına, lüks harcamalardan post cihazı kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

SIKI DENETİM

Vergi uzmanı Nedim Türkmen, ATV Haber'e yaptığı açıklamada, "Kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve vergilendirilmeyen alanların tespiti amacıyla birçok önlem içeren yeni vergi paketi geliyor. Artık kiracılar da maliyenin denetimi altında olacak; kirayı elden ödeyenler için özel usulsüzlük cezaları getirilecek." şeklinde konuştu.

Son dönemde küçük esnaf ve işletmelerden yapılan ödemelerin genellikle IBAN üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Türkmen, Maliye Bakanlığı'nın bu tür ödemeleri daha sıkı denetim altına alacağını ve herhangi bir işlem için fiş kesilmemesi durumunda ciddi cezalar uygulanacağını vurguladı.

GELİRDEN FAZLA HARCAMAYA CEZA

Yeni vergi paketinin en dikkat çeken başlıklarından biri de gelirinden fazla harcama yapan bireylerle ilgili. Örneğin, yasal geliri 100 bin lira olarak görünen bir vatandaşın aylık harcamalarının 200 bin lirayı aşması durumunda maliye tarafından detaylı bir inceleme yapılacak. Maliye, bu kişileri gelir-gider dengesizliği konusunda sorgulayarak beyan edilmemiş gelirlerin de kayıt altına alınmasını hedefliyor.

Bu yeni vergi paketi ile Türkiye'de gelirlerini doğru beyan etmeyen ve kayıt altına alınmayan birçok kişinin tespit edilmesi ve vergilendirilmesi amaçlanıyor.