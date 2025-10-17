Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin şirket kurulum ve kapanış verilerini paylaştı. Buna göre, Eylül’de kurulan şirket sayısı Ağustos’a göre yüzde 6 artarak 9 bin 210’dan 9 bin 759’a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 23 artışla 2 bin 336 oldu; Ağustos’ta bu sayı 1.900 olarak kaydedilmişti.

Eylül’de kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 8,4 artış gösterdi.

9 AYDA 20 BİN 818 ŞİRKET KAPANDI

2025’in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısı yüzde 10,8 artışla 20 bin 818'e yükseldi. Bu dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 13 oranında artışla 696 olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,5 düşüşle 11 bin 265 oldu.

Bu dönemde kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 düşüşle 80 bin 983, kurulan kooperatif sayısı yüzde 31,4 oranında düşüşle 1400, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında artışla 12 bin 816 oldu.