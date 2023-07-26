Ekonomide söylediği hiç bir şey tutmayan Şakkadanak Necmettin'den yeni altın tahmini

Yıllar önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile birlikte katıldığı canlı yayında yaptığı dolar açıklamaları zihinlerden silinmeyen ekonomi yazarı Necmettin Batırel bu kez de altın alacakları zamanlama konusunda uyardı.

"Şakkadanak dolar satarım" sözleriyle dikkat çeken Batırel, osyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Batırel, sosyal medya hesabından altın piyasası hakkında bir paylaşım yaptı.

"GRAM ALTIN 1650 TL'YE DÖNEBİLİR"

Batırel altının düşebileceğini belirterek , "Altın düşüşe geçiyor. Ons 1960 dolarda tutunamazsa 1935 dolara düşecek. Gram altın 1715 liradan 1697 liraya geriledi. 1650 TL'ye dönebilir." dedi ve "Yüksek fiyattan alım yapmayın" diye uyardı.