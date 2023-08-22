Ekonomideki kötü gidiş iktidarın müteahhitlerini de vurdu

Ankara-Kırıkkale-Delice OtoAnkara-KırıkkaleDelice Otoyolu Projesi YİD ihalesi ile AntalyaAlanya Otoyolu Projesi YİD ihalesine ilişkin ilk ilanlar 15 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesi için ihale tarihi 24 Ağustos 2022, Antalya-Alanya Otoyolu projesi için de ihale tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi. Sonra peş peşe ertelemeler geldi. “Ek ilan” ile Ankara-Delice ihalesi 5 Ekim, Antalya-Alanya ihalesi 6 Ekim 2022’ye ertelendi. Neden erteleme kararı alındığı belirtilmedi. Sonrasında yeni bir “süre uzatımı ilanı” yayımlanarak ihale tarih ve saatleri revize edildi.

YİNE YAPILAMADI

Ankara-Delice Otoyolu ihalesi 15 Aralık 2022, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 16 Aralık 2022 tarihine ertelendi. Ancak ihaleler yine yapılamadı. Yayımlanan ilanlar ile Ankara-Delice Otoyolu ihalesi bu kez 22 Şubat 2023, Antalya-Alanya Otoyolu ihalesi de 23 Şubat tarihine ertelendi. Ancak yine olmadı. Ankara-Delice otoyolu ihalesi bu kez 15 Haziran’a, Antalya-Alanya Otoyolu yapım işi ihalesi de 16 Haziran’a ertelendi. Mayıs ayında Resmi Gazete’de yeni “düzeltme” ilanları yayınlandı.

Bu kez de Ankara-Delice Otoyolu Projesi ihalesi 14 Eylül 2023’e, AntalyaAlanya Otoyolu ihalesi de 15 Eylül 2023 tarihine ertelendi. İhalelerin eylülde yapılması beklenirken yine erteleme kararı çıktı. Resmi Gazete’de dün yine “düzeltme” ilanları yayımlandı.

REVİZE EDİLDİ

Antalya-Alanya Otoyolu YİD Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi Düzeltme İlanı’na göre, 15 Ağustos 2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Antalya-Alanya Otoyolu işine ait daha önce 15 Eylül 2023 saat 10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 15 Aralık 2023 saat 10.30 olarak revize edildi. AnkaraKırıkkale-Delice Otoyolu YİD Modeli İle Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi İhalesi Düzeltme İlanı’na göre de, 15 Ağustos 2022 tarihinde ihale ilanına çıkılan Ankara-KırıkkaleDelice Otoyolu işine ait daha önce 14 Eylül 2023 saat 10.30 olarak açıklanan ihale tarihi ve saati 14 Aralık 2023 saat 10.30 olarak revize edildi.

Böylece iki otoyola ilişkin YİD modeliyle yapılacak ihaleler toplamda 6 kez ertelenmiş oldu. Ertelemelere ilişkin bir açıklama da yapılmadı. Ancak ekonomide sürekli yeni kararların alınması ve öngörülebilirliğin azalması, şirketlerin YİD projelerine teklif vermesini de zorlaştırıyor.