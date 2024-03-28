Ekonomik güven endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi, Mart 2024 verilerini açıkladı.
Yayımlanan verilere göre, ekonomik güven endeksi şubatta 99 değerindeyken, martta yüzde 1 oranında artışla 100 değerini aldı.
Bir önceki aya göre martta Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,02 oranında artışla 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 103,5 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artışla 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalışla 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalış göstererek 88,6 değerini gördü.
Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği ifade ediyor.