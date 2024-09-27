Ekonomik güven endeksi yükseldi

Kaynak: İHA
Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi ağustosta 93,1 iken, Eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında yüzde 2 oranında artarak 95 değerini aldı. Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

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