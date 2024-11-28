Ekonomik güven endeksinde düşüş

Kaynak: AA
Ekonomik güven endeksinde düşüş

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98 iken, Kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı.

TÜİK'e göre, ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98 iken, Kasım ayında yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 79,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.

Ekonomik Güven Endeksi genel görüşe göre 100’den büyük endeks iyimser, düşük endeks ise kötümser bakış açısı demektir.Ekonomik Güven Endeksi açıklanan rakamlara göre şu anda yüzdü 97,1...

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