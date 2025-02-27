Ekonomik güven endeksinde gerileme! İşte şubat ayı rakamları

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomik güven endeksinde gerileme! İşte şubat ayı rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında 99,7 olan ekonomik güven endeksi şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.

Ekonomik güven endeksinin şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,7'den 99,2'ye gerilediği görüldü.

HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.

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