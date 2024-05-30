Ekonomik güven mayısta geriledi

Ekonomik güven endeksi Nisanda 99,0 iken, Mayıs ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 98,2 değerinde açıklandı.

Bir önceki aya oranla Mayısta Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,1 oranında artış göstererek, 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,4 değerini aldı.

Aynı zamanda, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 seviyesini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalışla 111,7 düzeyini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalma kaydederek 88,3 düzeyini gördü.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma yönelik iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği ifade ediyor.