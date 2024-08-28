Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıya, Cumhubaşkanı Cevdet Yılmaz Başkanlık ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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