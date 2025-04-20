Ekonomik kriz mezar taşlarını da vurdu! Mermer yerine…

Son dönemde hızla artan mermer fiyatları, mezar yapımında da yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ekonomik krizin etkisiyle vatandaşlar, geleneksel mermer mezarlar yerine daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmeye başladı. Bu süreçte plastik malzemelerden üretilen hazır mezarlar ön plana çıktı.

Girişimciler, artan maliyetleri avantaja çevirerek plastikten yapılan, kolay monte edilebilen ve düşük maliyetli mezar modelleri geliştirdi.

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar çareyi hazır mezarlarda buldu.

Fiyat artışları nedeniyle mezar düzenlemesinde mermer yerine plastik tercih edilmeye başlandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bazı sosyal medya kullanıcıları plastik malzeme kullanarak yapılan mezarları saçma bulurken, bazı kullanıcılar da bu olayı mantıklı ve maliyetli buldu.

İşte sosyal medyadan yapılan o yorumlar:

- Gayet mantıklı ve çok daha az maliyetli.

- Plastik olması mantıklı. Fiber olsa çabuk kırılır evet.

- Enflasyon yüzünden mezarlıklar da etkileniyor.

- Yani ben ne diyeceğimi şaşırdım e yuh.

- Çalarlar onu beyler çalarlar:)

- Bu işi yapanların yatacak yeri yok.

- Kefen yerine de streç filmle kaplarlar yakında.

- Şu mezar işinde eskiye dönmemiz lazım. İnsanlar yaşarken beton cehenneminde, ölünce de aynı pislikle başbaşa. Toprağa gömün, başına ağaç dikin. Köy mezarları gibi. Şehir mezarlıkları ne kadar iğrenç görünüyor, farkında mısınız? Şimdi de ucuz plastikle dolduracaklar.