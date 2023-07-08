Ekonomik kriz yandaş muhabiri de vurdu. Seçim sonrası gelen zamları EYT’ye bağlamıştı

Seçimlerin ardından peş peşe gelen zamları EYT'ye bağlayan Yeni Şafak gazetesi muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, kirada oturduğu evinden çıkmak zorunda olduğunu ve çevredeki kiralık ilanların son 2 günde yüzde 30 oranında yükseldiğini söyledi.

Karagöz, 2023 seçimlerinden sonra gelen peş peşe zamları EYT'ye bağlamıştı. Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Zamları soran dostlar 45 yaşındaki büyüklerimiz emekli olabilsin diye başta biz gençler, daha fazla vergi ödeyeceğiz. 30-40 yıl önce demirsiz ev yapan büyüklerimiz yenisini yapsın diye fazladan ödeyeceğiz. Devletin parası yoktur, o para senin benim vergim… Maalesef bu böyle” demişti.

Bugün de zamlara ilişkin bir paylaşım yapan ve bu kez kiralardaki artışa dikkati çeken Karagöz, şunları kaydetti:

"Sıkılaşma ekonomisi dedikleri bu olsa gerek. 3 yıldır oturduğum evden çıkmam gerekiyor. Çevrede favoriye aldığım kiralık ilanlar son 48 saatte yüzde 30 oranında yükseldi bile. İlanlar ise uzun süredir yayında. Ev sahibi kiracı, kiracı ev bulamıyor. Zor."