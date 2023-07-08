Ekonomik kriz yandaş muhabiri de vurdu. Seçim sonrası gelen zamları EYT’ye bağlamıştı

Her geçen yıl derinleşen ekonomik krizin yandaş muhabiri de vurduğu ortaya çıktı. Seçim sonrası gelen zamları EYT’ye bağlayan Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, 3 yıldır oturduğu evden çıkmak zorunda olduğunu belirterek yüksek kiralardan şikayetçi oldu.

Ekonomik kriz yandaş muhabiri de vurdu. Seçim sonrası gelen zamları EYT’ye bağlamıştı

Seçimlerin ardından peş peşe gelen zamları EYT'ye bağlayan Yeni Şafak gazetesi muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, kirada oturduğu evinden çıkmak zorunda olduğunu ve çevredeki kiralık ilanların son 2 günde yüzde 30 oranında yükseldiğini söyledi.

Karagöz, 2023 seçimlerinden sonra gelen peş peşe zamları EYT'ye bağlamıştı. Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Zamları soran dostlar 45 yaşındaki büyüklerimiz emekli olabilsin diye başta biz gençler, daha fazla vergi ödeyeceğiz. 30-40 yıl önce demirsiz ev yapan büyüklerimiz yenisini yapsın diye fazladan ödeyeceğiz. Devletin parası yoktur, o para senin benim vergim… Maalesef bu böyle” demişti.

ekran-goruntusu-2023-07-08-123921.png

ekran-goruntusu-2023-07-08-123933.png

Bugün de zamlara ilişkin bir paylaşım yapan ve bu kez kiralardaki artışa dikkati çeken Karagöz, şunları kaydetti:

"Sıkılaşma ekonomisi dedikleri bu olsa gerek. 3 yıldır oturduğum evden çıkmam gerekiyor. Çevrede favoriye aldığım kiralık ilanlar son 48 saatte yüzde 30 oranında yükseldi bile. İlanlar ise uzun süredir yayında. Ev sahibi kiracı, kiracı ev bulamıyor. Zor."

ekran-goruntusu-2023-07-08-123947.png

Öne Çıkanlar
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Uzman isim altın alacaklar için eylül ayına dikkat çekti
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Engelli ve yaşlı aylığına 350 lira artışı zam diye duyurdular. Çok olmuş yarısını geri alın
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Son Haberler
Hande Doğandemir formunu bakın nasıl koruyor Magazin
Hande Doğandemir formunu bakın nasıl koruyor
Cumhurbaşkanlığı’nın ücretsiz etkinlikleri başlıyor Kültür Sanat
Cumhurbaşkanlığı’nın ücretsiz etkinlikleri başlıyor
Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız futbolcu İstanbul'a geldi Spor
Beşiktaş'ın anlaştığı yıldız futbolcu İstanbul'a geldi
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidilecek Dünya
Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimi için yarın sandık başına gidilecek
Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi Magazin
Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz plajda görüntülendi
Türk bayrağını ve Türk parasını yere serip çiğnedi Güncel
Türk bayrağını ve Türk parasını yere serip çiğnedi