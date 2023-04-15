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Ekonomik krizin pençesindeki ablanın sözleri yürekleri dağladı: Çocuğum okula aç gidiyor

Ekonomik pahalılıktan isyan eden kadının, “Gece gündüz yalvarıyorum Allah’a yüzüm gülsün diye. Çocuğum okula aç gidiyor” sözleri yürekleri burktu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:50
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Ekonomik pahalılıktan isyan eden kadın: Çocuğum okula aç gidiyor

Ekonomik krizin pençesindeki ablanın sözleri yürekleri dağladı: Çocuğum okula aç gidiyor
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Editör: Ayşe Memiş

Ekonomik kriz gittikçe büyüyor. İktidarın politikaları nedeniyle fiyatlar aldı başını gitti. Döviz kurundaki hareketlilik sürerken market, kasap, pazardaki fiyatlar cep yakıyor. Ekmek fiyatları da 5 TL’yi geçmek üzere.

Zamlar karşısında çaresiz kalan vatandaşlar ise isyan ediyor. Aydın’da bir kadın İYİ Parti Aydın Milletvekili adayı Ömer Karakaş’a derdini anlattı.

Pahalılıktan bıktığını söyleyen kadın, “Gece gündüz Allah’a yalvarıyorum artık yüzümüz gülsün.” dedi.

Karakaş, “Allah’ın izniye biz iktidara geliyoruz. Bunların hepsini çözeceğiz” diye karşılık verdi.

Devamında isyan eden kadın, “Benim çocuğum okula aç gidiyor, aç gidiyor." dedi.

Videonun sonunda Karakaş ise “Allah'ın izniyle biz bunların hepsini halledeceğiz. Az kaldı biraz daha sabredelim” ifadelerini kullandı.

TÜİK’E GÖRE DE ENFLASYON 50.51'MİŞ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda enflasyon oranı 2.29 yıllık ise 50.51 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon aylık olarak Ocak'ta 6,65, Şubatta ise yüzde 3,15 olarak gerçekleşmişti.

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