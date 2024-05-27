Ekonomist Korhan Berzeg 345 gün sonra defnedildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ekonomist Korhan Berzeg 345 gün sonra defnedildi

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde, köpeği Tina ile beraber yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 312 gün sonra kemik parçalarına ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg, kayboluşundan 345 gün sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen'e bağlı Armutlu Mahallesi'nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30'da yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg bir daha geri dönmedi.

Günlerce süren detaylı arama çalışmaları sonucunda Berzeg'in izine rastlanmadı. Korhan Berzeg kaybolduktan tam 312 gün sonra Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada bazı bulgulara ve kemik parçaları buldu.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda kemik parçaları ile ilgili yapılan çalışmalar bir süre önce tamamlanırken tüm kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu açıklandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bulunan kemik parçaları jandarma tarafından Korhan Berzeg'in ailesine teslim edildi. Korhan Berzeg, kayboluşunun 345. gününde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Armutlu Mahalle Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından önce köye girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızları Nisa ve Sibel ile akraba ve yakınları cenazede yer aldı.

Cenazeye, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve Gönen İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı. Berzeg'in, babası Muhsin Berzeg'in yanına defnedilecek.

aw213706-01.jpg

aw213706-02.jpg

aw213706-03.jpg

aw213706-04.jpg

aw213706-05.jpg

aw213706-06.jpg

aw213706-07.jpg

aw213706-08.jpg

aw213706-09.jpg

aw213706-10.jpg

aw213706-11.jpg

aw213706-12.jpg

Son Haberler
Rusya’dan flaş Taliban kararı Dünya
Rusya’dan flaş Taliban kararı
Antalya'da heyecan yaratan keşif! Sizi 2 bin yıl geriye götürecek Kültür Sanat
Antalya'da heyecan yaratan keşif! Sizi 2 bin yıl geriye götürecek
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı Spor
Voleybolcu kızlar yapılan büyük rezilliği ifşa etti. Kızlar koltuğa sığmadı
Doğumunun 110’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Cahit Tanyol Gündem
Doğumunun 110’uncu yıl dönümünde Prof. Dr. Cahit Tanyol
Acun Ilıcalı 'Fatih Terim mi Mourinho mu' sorusuna bakın ne dedi Spor
Acun Ilıcalı 'Fatih Terim mi Mourinho mu' sorusuna bakın ne dedi
Karga uçurtmaya saldırdı Gündem
Karga uçurtmaya saldırdı
Olcay Kılavuz'u emniyet evrakları yalanladı. Azmettirici Tolgahan Demirbaş'la konuşmadım demişti Gündem
Olcay Kılavuz'u emniyet evrakları yalanladı. Azmettirici Tolgahan Demirbaş'la konuşmadım demişti