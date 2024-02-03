Ekonomist Ozan Bingöl’den Hafize Gaye Erkan’ın gönderilmesine dair bomba yorum

Ekonomist Ozan Bingöl, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gönderilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Dün akşam saatlerinde ilk paylaşımını yapan Bingöl, "Tüm faiz artışlarını bir kişiye yaptırıp yolladılar" diyerek "Artık faiz artırımı yok, yeni başkan tertemiz bir sayfa ile yoluna devam edebilir…" ifadelerini kullandı.

Ardından bir tweet daha atan Bingöl, daha önce Naci Ağbal'ın da gece yarısı görevden alınmasına değinerek, "Yine bir gece yarısı Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Ortodoks makyajlı heterodoks politikaların devam ettiğini bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Bu makyaj dağılmaya başladıkça da gerçek politikalar gün yüzüne çıkacaktır. Ama unutmayın ki; bozulmuş makyajlı heterodoks politikalar, doğal(!) olanından da daha çirkin olacaktır. Şayet yapısal reform diyorsanız, kurumların tarafsızlığını ve bağımsızlığını yasal güvence altına alacak düzenlemelerle işe başlayabilirsiniz." dedi.

Bingöl, tweetini, "Aksi halde, uzun yıllar daha yüksek enflasyon, değersiz Türk Lirası ve hayat mücadelesi vererek ay sonunu getirmeye çalışan milyonlar olarak yaşamaya devam ederiz…" şeklinde bitirdi.

ERKAN GÖREVİNE 8 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile TCMB Başkanlığı'na atanmıştı.

Erkan göreve gelmesi sonrası para politikasında 180 derecelik değişiklik olmuş ve 9 ayda TCMB'nin politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 45'e yükseltilmişti.

Seçimler öncesinde rezerv satılarak baskılanan döviz kurları, Erkan döneminde kademeli olarak serbest bırakıldı. 8 Haziran 2023'te 23,36 olan dolar kuru, bugün itibarıyla 30,45 seviyesinde bulunuyor.

Erkan göreve geldiğinde 39,59 olan resmi enflasyon, Aralık 2023'te yüzde 64,77'yi görmüştü.