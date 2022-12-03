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Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı

Ekonomist Selçuk Geçer, doların gelecek yıl ulaşacağı zirveyi açıkladı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 21:21
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Ekonomist Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı

Selçuk Geçer'den flaş tahmin. Doların gelecek yıl ne kadar olacağını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), faiz kararı sonrasında dolar endeksi gerilese de dolar/TL kuru yatay bir seyir izlemeye devam etmişti. Doların ne kadar olacağı ise her zaman ayrı bir merak konusu oldu.

Finans uzmanı Selçuk Geçer yaptığı açıklamalar ile birlikte kritik yorumlarda bulunmaya devam ediyor. Her konuşmasında farklı alanlara dikkat çeken Geçer bu konuşmasında ise doların 35 TL olacağını işaret etti.

Selçuk Geçer tarafından son yapılan sosyal medya paylaşımda "ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama %8.5-9 aralığı gibi, düşük bir ihtimal de olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk Geçer'in açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"ABD’de aniden gelişecek çok yüksek bir enflasyon görürsek ki ortalama %8.5-9 aralığı gibi, düşük bir ihtimal de olsa o zaman yeniden yukarıya doğru bir dolar endeksi görebilir. Dolar endeksi bugün 0.225 yükselişle güne başladı. Yeni haftada 106.135 seviyesinden de işlem görüyor. 

Dolar 35 TL olacak. Görünen o ki ABD enflasyonu frenlemiş gibi. Önümüzdeki aylarda ki ortalama 3-4 ay olabilir bu süreç dolar değer kaybederken Türkiye’de yükselmeye devam edecek."

"Doların yükselme şansının yok edildiğini belirtti. ABD’de enflasyon gerilime sinyali ise verilmişti. Önümüzdeki zamanda oluşabilecek olağanüstü durumları bir kenara alırsak dolar değer kaybedecek. Ancak Türkiye’de dolar düşmeyecek"

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