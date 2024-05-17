Ekonomistlerden politika faiz tahmini

Merkez Bankası Politika faizi, ekonomi yönetimi değiştikten sonra yüzde 8,5'tan 41,5 puan yükseltilerek, yüzde 50'ye getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı 23 Mayıs günü gerçekleştirilecek. Karar saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası'nın politika faizi 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi yüzde 45'ten 50'ye çıkarıldı. Geçen ay politika faiz yüzde 50'de sabit tutuldu. Mayıs ayındaki PPK toplantısı 23 Mayıs Perşembe günü düzenlenecek.

EKONOMİSTLER TAHMİNDE BULUNDU

Bloomberg HT'nin düzenlediği anketine katılan 26 kurumun medyan beklentisi belli oldu. Ekonomistlere göre mayıs PPK toplantısında faizin yüzde 50'de sabit tutulacak. Ankete katılan sadece bir kurum faizin yüzde 55'e çıkarılacağını öngördü. Ancak bir kurum ise faizin yüzde 55’e yükselmesini bekliyor.

ANKETE KATILANLARA FAİZ NE ZAMAN İNDİRİLECEK SORUSU DA YÖNELTİLDİ

Para Politikası Kurulu'nun faiz indirimine ne zaman başlatılacağına yönelik soru da ankete katılanlara soruldu. İşte bu ankete katılan kurumlardan biri ilk indirimin eylülde yapılabileceği yönünde öngörüde bulundu. Dört kurumun beklentisi ilk indirimin ekim ayında olacağı yönündeyken, beş kurumun beklentisi kasım, üç kurumunki aralık ayı.