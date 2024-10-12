Ekonomistlerin hocası Mahfi Eğilmez 'Vergi alınamaz' dedi nedenini de tek tek anlattı

Kredi kartlarnda hizmet bedeli altında Savunma Sanayine destek için 750 para alınmasına tepkiler her kesimden geliyor.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na dün sunuldu.

Teklifte kredi kartılarıyla ilgili madde yoğun tepki çekti. Buna göre; 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarından savunma sanayiine destek için 750 lira 'katkı payı' çekilecek.

Duayen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de yasa tasarına yönelik tepkisini ortaya koyanlar kervanına katıldı. Eski Hazine Müsteşarı da olan Mahfi Eğilmez dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli İktisatçı Mahfi Eğilmez paylaşımında “İdarenin böyle bir hataya düşeceğiniz sanmam" diye başladı ve de eklendi "ama yine de söyleyeyim” diyerek devam etti.

Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamayacağını söyleyen Mahfi Hoca "Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır. Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz" dedi.

Duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez'in paylaşımı şöyle:

*İdarenin böyle bir hataya düşeceğini sanmam ama yine de söyleyeyim: Kredi kartı limitinden de kullanılan krediden de vergi alınamaz.

*Kredi borçtur. Vergi, borçludan değil krediyi veren alacaklıdan alınır.

*Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz.