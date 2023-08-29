Ekonomiye güven Ağustos ayında yüzde 5,2 azaldı. TÜİK bile geriledi diyor

TÜİK, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini bugün yayınladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 99,3 iken ağustosta yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 oldu.

Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi de yüzde 15,1 oranında azalarak 68 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 115,3 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.