Ekonomiye güven Ağustos ayında yüzde 5,2 azaldı. TÜİK bile geriledi diyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomiye güven, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında geriledi.

Ekonomiye güven Ağustos ayında yüzde 5,2 azaldı. TÜİK bile geriledi diyor

TÜİK, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksini bugün yayınladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 99,3 iken ağustosta yüzde 5,2 oranında azalarak 94,1 oldu.

Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi de yüzde 15,1 oranında azalarak 68 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 115,3 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı.

İlgili Haberler
TÜİK trafikteki araç sayısını açıkladı
TÜİK trafikteki araç sayısını açıkladı
TÜİK’e göre işsiz sayısı 73 bin azalmış. Duy da inanma
TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. Çankırı Ankara'ya taşındı
TÜİK iç göç istatistiklerini açıkladı. Çankırı Ankara'ya taşındı
TÜİK verileri bile gerçeği saklayamadı. Türkiye'nin dörtte birinin iş bulma umudu kalmadı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması Dünya
Fransa'dan Ukrayna'ya askeri ve siyasi destek açıklaması
Reuters'tan Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini Ekonomi
Reuters'tan Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini
Alpaslan Öztürk Pendikspor'da Spor
Alpaslan Öztürk Pendikspor'da
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi Güncel
Heyelan anı cep telefonu ile görüntülendi
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Ahşap ev ateş topuna döndü, Alevler elektrik direğini geçti Güncel
Ahşap ev ateş topuna döndü, Alevler elektrik direğini geçti
İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracak Güncel
İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da kendi adaylarını çıkaracak