Ekonomiye güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı mart ayına ilişkin verilerine göre, ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,2 iken, Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 100,8 değerini aldı.
TÜİK, 2025 yılı mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Şubat ayında 99,2 iken olan ekonomik güven endeksi Mart ayında yüzde 1,6 oranında artarak 100,8'e yükseldi.
Verilere göre, bir önceki aya kıyasla Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 85,9, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 103,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 114,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.