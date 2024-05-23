EKPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayımlanan bildiriye göre, 28 Nisan'da gerçekleştirilen 2024-EKPSS sınavının değerlendirme süreci başarıyla tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesini ziyaret edebilirler.

EKPSS 2024'ün heyecanı sürerken, adaylar için beklenen haber geldi: Cevap kâğıtları ve aday cevapları artık erişime açıldı.

ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın cevap kâğıtlarının görüntüleri ve adayların cevapları optik okuyucularla taranarak elde edilen sonuçlar, 23 Mayıs 2024'ten itibaren 10 gün boyunca https://ais.osym.gov.tr adresinden incelenebilir.

Adaylar, TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin bu adresine giriş yaparak sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini ve soruların doğru cevaplarını görebilirler. Ayrıca, her bir soru için cevaplarını kontrol edebilmek için soru numaralarını tıklayarak soru kökünü ve doğru cevabı görüntüleyebilirler. Bu bilgiler, adayların sınav performanslarını detaylı bir şekilde analiz etmelerine olanak sağlayacak. Gösterilen bilgiler arasında doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanlar da bulunuyor. Adaylar, bu süreçte performanslarını değerlendirerek geleceğe daha güvenle bakabilirler.