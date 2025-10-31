TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan soruşturma başlatılmasının ardından kanala 7 gün önce kayyum atandı.



TELE1 çalışanları 'teslim olmuyoruz' diyerek kurumdan istifa etti.

"PENGUEN MEDYASI OLMAYACAĞIZ"

Çalışanların kanal önünde yaptığı açıklama şöyle

"2017 yılında özgür medya anlayışıyla Mercan Yanardağ öncülüğünde kuruldu. Sansürün, baskının üzerine ışık tuttuk. Bu ülkenin hakikat arayan insanlarının sesi olduk. Yüzlerce gazeteciyi, binlerce konuğu ağırladık. Artık sadece belgeseller yayınlanıyor. Halkımızın gerçeğe ulaşmasını amaçlayan kanalımızın penguen medyasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

"KAYYUM'UN YENİ YAYINCILIK ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ"

Onurumuzu zedeleyecek bir yayın anlayışını kabul etmiyoruz. Kayyum'un yeni yayıncılık anlayışını da kabul etmiyoruz.

TELE1'in ekran yüzleri, yöneticilerimiz, Ankara temsilciliğimiz, tele1.com.tr yazarları, kamera arkasındaki bir grup arkadaşımızla birliktekayyum yönetimindeki kurumdan ayrılıyoruz. Biz kalemimizi kurmayacağız. Halkın haber alma özgürlüğünü korumaya devam edeceğiz.

Merdan Yanardağ'ın yayındayız, arkasındayız. Bu bir direniş ilanıdır. Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız..."