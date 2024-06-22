Ekran yüzü köşeyi dönüyor ekran arkası sürünüyor

Medyada alınan maaşların ne kadar olduğu her kesim tarafından merak konusu oluyor. Bu mesleği yapanlara ilk olarak hangi kurumda çalıştığı, ikinci olarak da ne kadar maaş aldıkları sorulur.

Bu merak 1 Mart 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin haber spikeri olarak görev yapan Fatih Portakal'ın önümüzdeki yıl için tam 14 Milyon TL alacağının duyurulmasıyla ayyuka çıktı.

3 AY YILLIK İZİN



Evet yanlış okumadınız 1 yıl içinde tam 14 milyon lira kazanacak. Yıl diye belirtilmiş ama bu para 12 ay için değil 9 ay için ödenecek. Çünkü cumartesi ve pazar günleri haftada çift izin yapan Portakal 3 ay da yıllık izin kullanıyor.

Hepsi bu kadar mı derseniz hayır. Anlaşmada daha neler var neler?

Fatih Portakal'ın uçak biletleri de kanal tarafından karşılanıyor. Akaryakıt parasını Sözcü TV ödüyor. Bir de kendisine makam şoförü tahsis edilmiş.

Bitti mi derseniz hayır devamı da var. Evi İzmir'de olan Portakal İstanbul'da bir otelde kalıyor. Otelin geceliği 150 ila 200 Euro arasında tutuyor. Bu parayı da Sözcü TV ödüyor.

BAŞARIDA ASLAN PAYI MUHABİR VE EDİTÖRLERİN

Evet ekrana çıkıp haber bülteni sunan Fatih Portakal tabiri caizse 1 yılda çantalar dolusu para kazanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylığının 183 bin TL olduğunu da hesaba katın lütfen.

Fatih Portakal'ın başarısında aslan payının sahibi olan muhabirler, editörler ne kadar aylık alıyor dersiniz?

Belki Fatih Portakal'ın maaşından yola çıkarsanız 100 binden başlar yükselir gider diyebilirsiniz. Ama kazın ayağı öyle değil.

Fatih Portakal'a çuval dolusu para veren patron, kanalı sırtında taşıyan yeri geldiğinde bir görüntü için ölümü göze alan muhabir ve kameramlara zırnıkla para veriyor.

Merak ettiyseniz söyleyeyim haftada 1 gün izin yapabilen muhabirler Sözcü'den 25 ila 35 bin TL arasında maaş alıyor.

MAAŞ FARKI KORKUNÇ

Haber merkezinde Fatih Portakal'ın ağzından çıkan her kelimeyi yazan editörler ise 40 ile 45 bin TL arasında bir ücretle çalışıyor.

Fatih Portakal hariç diğer ekran yüzleri yani spikerler ise 70 ila 100 bin TL arasında para kazanıyorlar.

Evet ekran yüzleri ile ekran arkasında olanların kazandığı paralar bunlar. Aradaki uçuruma bakar mısınız?

KELLE KOLTUKTA GÖREV YAPTIK

Ben de uzun yıllar muhabirlik yaptım. Tüm muhabirler gibi kazadan cinayete, intihardan silahlı çatışmaya kadar kelle koltukta olaydan olaya koşturduk. Yeri geldi yemek yiyecek vakti bulamadık.

Yemek yerken bile polis telsizini iş atlamayalım diye can kulağıyla dinledik. Olay anonsu geçince bir kaşık aldığımız yemeği öylece bırakıp olaya gittik.

Bir kazaya yetişebilmek için içinde bulunduğumuz aracın sürücüsüne 'Bas gaza bas' diyerek yaralıları ambulans almadan asfalt üzerinde çekme düşüncesine hakimdik. Kaza yaparsak sakat kalırım ya da ölürüm düşüncesini aklımızın ucundan bile geçmezdi.

MESLEK AŞKI AGIR BASTI

Cinayette bile ölen taraf bir yandan öldüren taraf bir yandan gazetecileri günah keçisi ilan edip durdu. Bir kare fotoğraf için yumrukların havada uçuştuğu kavgalar edildi. Bizim için esas olan görevimizi en iyi şekilde yapıp en iyi görüntüyü çekip tüm bilgileri eksiksiz alarak haber merkezimize ulaştırmaktı.

Evet bunların hepsini muhabirler yaptı. Karşılığını alındı mı? Maaş hariç aldık. Simit parasına yıllarca çalıştık çabaladık. Haberde imzamız çıkınca (İsim ve soyadımız) aldığımız parayı da yorgunluğumuzu da unuturduk.

Bu mesleğe sevmemizden kaynaklanıyordu. Bunları niye anlattım.

Muhabirleri, kameramanları, editörleri 3 kuruşa çalıştıran patronların belki utanarak maaşlarında düzenleme yapar umuduyla....

Sizlere Fatih Portakal'ın bir sözüyle veda ediyorum: Hoşçakalın. Var olun...